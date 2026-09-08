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ИА Регнум

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Эксперт Комиссарова оценила возможность побега семьи Усольцевых на вертолете

Эксперт Комиссарова оценила возможность побега семьи Усольцевых на вертолете

Версия побега на вертолете пропавшей почти год назад в тайге Красноярского края семьи Усольцевых исключена, потому что вылет в районе, где пропала семья, не остался бы незамеченным местными жителями.

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