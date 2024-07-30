«Девочки, посоветуйте, можно ли как-то себя настроить/переделать, чтобы продуктивно отдыхать в отпуске, когда муж выпивает? В браке 11 лет, в последние 2-3 года муж стал чаще выпивать и больше напиваться» «Отдых должен быть отдыхом, а не так: мама с детьми, папа в кабаке» «Как то отдыхали на море, так там одна дама с семи утра как пристегнется к плите, так и готовит до обеда.
5 проблем женского летнего отдыха
Комментарии
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А
Александр24
Как-то отдыхали с женой и семилетней внучкой в Крыму. Жили в частном доме на прекрасной просторной веранде в 100 м от моря, обедали в столовой. Отдохнули прекрасно, так что, по-моему, ужасы, описанные автором, несколько преувеличены.
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8 час.
Владимир Соколов
до чего же глупая баба у автора)) этот отдых мужу не нужен от слова совсем)) так что взялась за гуж не говори, что оборалась и за тебя должен делать кто то другой.
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7 час.
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