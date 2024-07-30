Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Давно был убеждён и постоянно говорил, что, так называемая любовь, это обычное психическое расстройство в более или м...Синдром Адели: ка...
  • Владимир Соколов
    до чего же глупая баба у автора)) этот отдых мужу не нужен от слова совсем)) так что взялась за гуж не говори, что об...5 проблем женског...
  • Александр24
    Как-то отдыхали с женой и семилетней внучкой в Крыму. Жили в частном доме на прекрасной просторной веранде в 100 м от...5 проблем женског...

5 проблем женского летнего отдыха

5 проблем женского летнего отдыха

«Девочки, посоветуйте, можно ли как-то себя настроить/переделать, чтобы продуктивно отдыхать в отпуске, когда муж выпивает? В браке 11 лет, в последние 2-3 года муж стал чаще выпивать и больше напиваться» «Отдых должен быть отдыхом, а не так: мама с детьми, папа в кабаке» «Как то отдыхали на море, так там одна дама с семи утра как пристегнется к плите, так и готовит до обеда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр24
Как-то отдыхали с женой и семилетней внучкой в Крыму. Жили в частном доме на прекрасной просторной веранде в 100 м от моря, обедали в столовой. Отдохнули прекрасно, так что, по-моему, ужасы, описанные автором, несколько преувеличены.
Ответить
8 час.
Владимир Соколов
до чего же глупая баба у автора)) этот отдых мужу не нужен от слова совсем)) так что взялась за гуж не говори, что оборалась и за тебя должен делать кто то другой.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх