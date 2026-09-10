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Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации

Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации

В СССР, а потом и в России, его звали Яков Тихонович Новиченко. Скромный пенсионер и бывший агроном. А в Северной Корее (КНДР) учебники истории и сейчас утверждают, что он – "Спаситель Солнца нации, смелый воин, названный брат Ким Ир Сена".

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