Яков и Ир Сен – братья навек. Как украинец спас корейское Солнце нации

В СССР, а потом и в России, его звали Яков Тихонович Новиченко. Скромный пенсионер и бывший агроном. А в Северной Корее (КНДР) учебники истории и сейчас утверждают, что он – "Спаситель Солнца нации, смелый воин, названный брат Ким Ир Сена".
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