«Игроник» и SA Media открыли представительства в ОАЭ

Российские рекламные группы «Игроник» и SA Media начали работать в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишут «Ведомости» со ссылкой на главного операционного директора «Игроника» Александра Куликова и представителя SA Media.
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