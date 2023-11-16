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«Игроник» и SA Media открыли представительства в ОАЭ

«Игроник» и SA Media открыли представительства в ОАЭ

Российские рекламные группы «Игроник» и SA Media начали работать в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишут «Ведомости» со ссылкой на главного операционного директора «Игроника» Александра Куликова и представителя SA Media.

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