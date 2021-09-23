Политика как она естьПолитика"Газпром" обвиняют в манипулировании ценами на газ, угрожающими ввергнуть в хаос поставки продовольствия в Великобритании. Министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг. Взято на bloomberg.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьНа фотке министр, ну просто настоящий англосакс, истинный белый господин!:)))) Впрочем, глядя на аглицких монархов, почему-то создается стойкое ощущение, что жыды, и ведут себя соответственно...СГСергей Гре_вРоссия должна обеспечить белых господ дешевой энергией!!! Она обязана! Вот же поцы!!!!!!!!!!СГСергей Гре_вРоссия должна обеспечить белых господ дешевой энергией!!! Она обязана! Вот же поцы!!!!!!!!!!Оzzи О ОА как мы им газ поставляли , если трубы нет , и чего там Борюсик с Байдоном о поставках мяса в США договаривался , если у них магазины пустые ?АБАлексей БелоусовПочему бы в ответ на ЕС-овские санкции России не ввести свои санкции по газу и не объявить конкурс на тему: " Так чей теперь Крым?"Михаил ЕграшинА эта господина окультурилась совсем, сырыми соплеменников есть уже в падлу? А если серьезно, то они сами бизнесменов из России гнобить пару лет назад начали. Несмотря на то, что те в их англицкую экономику вкладывались. Так что сейчас, им вряд ли кто дополнительный газ даже в зажигалке повезет.Комментировать
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