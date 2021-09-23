Политика как она есть

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"Газпром" обвиняют в манипулировании ценами на газ, угрожающими ввергнуть в хаос поставки продовольствия в Великобритании.

"Газпром" обвиняют в манипулировании ценами на газ, угрожающими ввергнуть в хаос поставки продовольствия в Великобритании.

Министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг. Взято на bloomberg.

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Ваша Светлость
На фотке министр, ну просто настоящий англосакс, истинный белый господин!:)))) Впрочем, глядя на аглицких монархов, почему-то создается стойкое ощущение, что жыды, и ведут себя соответственно...
Сергей Гре_в
Россия должна обеспечить белых господ дешевой энергией!!! Она обязана! Вот же поцы!!!!!!!!!!
Сергей Гре_в
Россия должна обеспечить белых господ дешевой энергией!!! Она обязана! Вот же поцы!!!!!!!!!!
Оzzи О О
А как мы им газ поставляли , если трубы нет , и чего там Борюсик с Байдоном о поставках мяса в США договаривался , если у них магазины пустые ?
Алексей Белоусов
Почему бы в ответ на ЕС-овские санкции России не ввести свои санкции по газу и не объявить конкурс на тему: " Так чей теперь Крым?"
Михаил Еграшин
А эта господина окультурилась совсем, сырыми соплеменников есть уже в падлу? А если серьезно, то они сами бизнесменов из России гнобить пару лет назад начали. Несмотря на то, что те в их англицкую экономику вкладывались. Так что сейчас, им вряд ли кто дополнительный газ даже в зажигалке повезет.

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