Рванул из России на Запад и перепугал всех жуткой травмой! История о легенде «Спартака» Болдине

«34 шва под общим наркозом».Игорь Болдин почти всю карьеру провел в московском «Спартаке». Пик пришелся на 1980-е и 1990-е — в те времена главные тренеры устраивали хоккеистам такой тренировочный процесс, что многим приходилось заканчивать по достижении 30 лет.
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