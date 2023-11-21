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Дорожное радио

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Жена Евгения Петросяна пожаловалась на тяжёлую жизнь

Жена Евгения Петросяна пожаловалась на тяжёлую жизнь

В декабре 2019 года стало известно о свадьбе заслуженного юмориста России Евгения Петросяна. Избранницей артиста стала его помощница по концертной деятельности Татьяна Брухунова, которая, как стало известно, работала раньше и на бывшую жену Петросяна Елену Степаненко.

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