Жена Евгения Петросяна пожаловалась на тяжёлую жизнь

В декабре 2019 года стало известно о свадьбе заслуженного юмориста России Евгения Петросяна. Избранницей артиста стала его помощница по концертной деятельности Татьяна Брухунова, которая, как стало известно, работала раньше и на бывшую жену Петросяна Елену Степаненко.
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