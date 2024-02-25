Память пресвитеров Василия и Гавриила православная церковь почитает 26 февраля 2024 года Валерия БрыжаченкоВ холодный понедельник, 26 февраля 2024 года, в соответствии с церковным календарем отмечается день памяти христианских священномучеников Василия Триумфова и Гавриила Преображенского, бывших пресвитерами.