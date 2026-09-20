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Спорт Уик-Энд

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«Её практически уничтожили» – Ягудин о Валиевой, провалившей даже двойной флип... Петросян тоже с «бабочкой», кваду Игнатовой зал аплодировал стоя

«Её практически уничтожили» – Ягудин о Валиевой, провалившей даже двойной флип... Петросян тоже с «бабочкой», кваду Игнатовой зал аплодировал стоя

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию у одиночниц состоялись произвольные программы.

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