Не среда и не пятница? Какой день недели лучше проходить собеседование

Выбор дня для собеседования может показаться не самым важным вопросом: гораздо больше внимания обычно уделяют резюме, опыту и ответам на вопросы работодателя.
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