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Политолог Брутер назвал рычаги влияния Турции на решения НАТО

Политолог Брутер назвал рычаги влияния Турции на решения НАТО

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил о наличии у Турции рычагов влияния на Североатлантический альянс, поскольку она является единственным союзником НАТО в южной части Черного моря.

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