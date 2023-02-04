Политолог Брутер назвал рычаги влияния Турции на решения НАТО

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил о наличии у Турции рычагов влияния на Североатлантический альянс, поскольку она является единственным союзником НАТО в южной части Черного моря.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил о наличии у Турции рычагов влияния на Североатлантический альянс, поскольку она является единственным союзником НАТО в южной части Черного моря.
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