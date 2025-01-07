Последняя команда Востока отстает на 6 очков от зоны плей-офф НХЛ. Отставание аутсайдера Запада – 17 баллов

На данный момент таблицу Востока замыкает «Баффало», который имеет в активе 35 баллов в 41 матче. Перед ними идут такие команды, как «Айлендерс» (37 очков), «Рейнджерс» (37), «Детройт» (38), «Филадельфия» (39), «Коламбус» (40), «Оттава» (40), и «Питтсбург» (41).