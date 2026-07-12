Актриса Захарова рассказала о работе с умершим Смирновым из «Вечного зова»

Актриса московского театра на Таганке Анастасия Захарова в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала о совместной работе с умершим народным артистом России Юрием Смирновым, известным по ролям в фильмах «Бумбараш», «Вечный зов» и сериале «На углу, у Патриарших».