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Аргументы и Факты

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Актриса Захарова рассказала о работе с умершим Смирновым из «Вечного зова»

Актриса Захарова рассказала о работе с умершим Смирновым из «Вечного зова»

Актриса московского театра на Таганке Анастасия Захарова в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказала о совместной работе с умершим народным артистом России Юрием Смирновым, известным по ролям в фильмах «Бумбараш», «Вечный зов» и сериале «На углу, у Патриарших».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Любимый был актер... СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ  ЮРИЮ СМИРНОВУ!!🙏
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4 н.