Ипотека в 2026 году: финансовый консультант объяснил, как приобрести квартиру и не остаться у разбитого корыта

Ипотека в 2026 году: финансовый консультант объяснил, как приобрести квартиру и не остаться у разбитого корытаФинансовый консультант Александр Патешман заявил, что сегодня выбор очевиден: если есть возможность, нужно брать ипотеку с господдержкой — семейную (продлена до 1 октября) или IT-ипотеку.
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