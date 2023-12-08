Овечкин становится первым россиянином в истории НХЛ, набравшим 1500 очков

В рамках очередного тура регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Даллас Старз». Капитан «Кэпс» Александр Овечкин не остался в стороне от забивания и сделал голевую передачу в третьем периоде, помогая Дилану Строуму забросить шайбу в ворота соперников.