Овечкин становится первым россиянином в истории НХЛ, набравшим 1500 очков

В рамках очередного тура регулярки НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Даллас Старз». Капитан «Кэпс» Александр Овечкин не остался в стороне от забивания и сделал голевую передачу в третьем периоде, помогая Дилану Строуму забросить шайбу в ворота соперников.
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