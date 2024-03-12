Министр спорта Татарстана об «Ак Барсе»: «Перестройка в любом случае будет, это однозначно. Вылет стал холодным душем, страшным сном»

Клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» (1-4). – Будущее Билялетдинова в «Ак Барсе» под вопросом? Все‑таки почти 70 лет человеку… – Наверное, сейчас ведутся переговоры в этом плане.