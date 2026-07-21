Машинки с выставки. Названы причины побывать на автофестивале «ПроДвижение»

С 30 июля по 2 августа ВДНХ вновь будет эпицентром автомобильной жизни России. Здесь пройдет второй масштабный фестиваль «ПроДвижение», который в прошлом сезоне собрал 270 тысяч гостей и стал самым ярким событием лета в мире авто.
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