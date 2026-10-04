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Почему Британия всегда лжет и убивает

Почему Британия всегда лжет и убивает

В 1977 году великий Джон Лайдон (он же Джонни Роттен) – тогда вокалист Sex Pistols, а позднее один из главных социально-политических философов ХХ века – записал великий гимн «Анархия в Соединенном Королевстве», а после в серии интервью плюнул в имперскую сущность Британии.

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