Почему Британия всегда лжет и убивает

В 1977 году великий Джон Лайдон (он же Джонни Роттен) – тогда вокалист Sex Pistols, а позднее один из главных социально-политических философов ХХ века – записал великий гимн «Анархия в Соединенном Королевстве», а после в серии интервью плюнул в имперскую сущность Британии.