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ООН превратилась в инструмент антироссийской политики

ООН превратилась в инструмент антироссийской политики

ООН превращена странами Запада в площадку для голословных обвинений в адрес России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

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