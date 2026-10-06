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«Первая реакция была — радость»: почему 9-летний сын Игоря Талькова так встретил известие о смерти отца и что с ним стало потом

«Первая реакция была — радость»: почему 9-летний сын Игоря Талькова так встретил известие о смерти отца и что с ним стало потом

Когда 9-летнему Игорю Талькову-младшему сказали, что его отца больше нет, первой реакцией мальчика стала радость.

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