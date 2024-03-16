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В Чистый Понедельник у православных стартует Великий Пост 2024: кому показано «полоскать рот» 18 марта, что можно и нельзя делать 40 дней до Пасхи

В Чистый Понедельник у православных стартует Великий Пост 2024: кому показано «полоскать рот» 18 марта, что можно и нельзя делать 40 дней до Пасхи

В Чистый Понедельник у православных стартует Великий Пост 2024: кому показано «полоскать рот» 18 марта, что можно и нельзя делать 40 дней до Пасхи Алиса БронскаяСразу после Прощенного Воскресенье, в 2024 году оно выпадает на 17-е число марта, у православных России и мира начинается многодневный очень строгий пост именуемый Великим.

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