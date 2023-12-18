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Промес, Тюкавин, Кассьерра, Глушенков и Безруков – претенденты на приз Winline игроку месяца в ноябре-декабре

Промес, Тюкавин, Кассьерра, Глушенков и Безруков – претенденты на приз Winline игроку месяца в ноябре-декабре

Приз Winline игроку месяца могут получить: – Константин Тюкавин, «Динамо» (4 гола и 2 ассиста в 5 матчах); – Квинси Промес, «Спартак» (3 гола и 2 результативные передачи в 5 играх); – Максим Глушенков, «Локомотив» (2 гола и 3 результативных паса в 5 матчах); – Матео Кассьерра, «Зенит» (4 гола в 4 играх); – Руслан Безруков, «Рубин» (2 гола в 5 матчах).

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