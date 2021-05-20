6 лет за ролики в Ютубе

Элина МорозоваПолитика6 лет за ролики в Ютубе Россиян, очевидно, хотят в принципе отвадить от того, чтобы заниматься политикой. Просто - в принципе, всех и навсегда.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Кондаковвсю жизнь Платошка был шестеркой на побегушках, ну кто будет садить такое ничтожество, а ограничить здоровых людей от сумасшедших НЕОБХОДИМО!Nataly(((( хи-хи-ха-ха, да когда уже с этим Мутным Алёшенькой Нахальным успокоятся все.... Что зря денюжку в пустышку вложили, а теперь хоть что то да пытаются вернуть хоть, как то оправдаться перед налогоплательщиками на Западе, чьи деньги они блохастому бобику под хвост пустили????)))))Михаил добрый маргиналРебятки Навальный и Платошкин это репетиция можно ли в стране Сталинский режим ввести и превратить страну в турму . Оказывается можно ждите))))Комментировать
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