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6 лет за ролики в Ютубе

6 лет за ролики в Ютубе

Россиян, очевидно, хотят в принципе отвадить от того, чтобы заниматься политикой. Просто - в принципе, всех и навсегда.

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Александр Кондаков
всю жизнь Платошка был шестеркой на побегушках, ну кто будет садить такое ничтожество, а ограничить здоровых людей от сумасшедших НЕОБХОДИМО!
Nataly
(((( хи-хи-ха-ха, да когда уже с этим Мутным Алёшенькой Нахальным успокоятся все.... Что зря денюжку в пустышку вложили, а теперь хоть что то да пытаются вернуть хоть, как то оправдаться перед налогоплательщиками на Западе, чьи деньги они блохастому бобику под хвост пустили????)))))
Михаил добрый маргинал
Ребятки Навальный и Платошкин это репетиция можно ли в стране Сталинский режим ввести и превратить страну в турму . Оказывается можно ждите))))

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