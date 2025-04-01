Билл Гейтс: как ИИ изменит мир в ближайшие 10 лет

Билл Гейтс предсказывает революцию ИИ: через 10 лет искусственный интеллект обеспечит бесплатный доступ к качественной медицине и образованию для всех, изменив рынок труда и сократив глобальное неравенство.
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