Мировое обозрение

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Депутат Рады Хоменко сообщила, что покинувшие Крым украинские адмиралы не получили жилье

Депутат Рады Хоменко сообщила, что покинувшие Крым украинские адмиралы не получили жилье

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, в том числе высокопоставленные офицеры, до сих пор вынуждены жить в отелях Министерства обороны, а после выхода на пенсию рискуют остаться без крыши над головой.

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