Интересная жизнь с Vera Star Разгорается очередной скандал с участием Лолиты Милявской.
Лолита Милявская после отмены концерта потребовала закрыть «Русскую общину» и начала угрожать общественникам Следственным комитетом
Комментарии
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Надежда
А когда бабка лолка горелик почти голая ползала по полу, что она тогда распространяла🤔? Согласна, не депрессию, а еще хуже! Для подрастающего поколения-это отвратительный пример пошлости пробившей дно пенсионерки!((😡
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1 час.
лл
лина любимцева
До "голой вечеринки" в Росси нормально относились к Лолите. НО! После того как она там ползала по полу в толстом обтягивающем виде, стала для всех такой отвратной... ЗАЧЕМ ОНА ВООБЩЕ ТУДА ПОШЛА? Не тупорылая же молодуха... Женщина уже в солидном возрасте... Какой черт ее туда понес?.. А теперь все! Ни уважения, ни желания ее ни видеть, ни слышать...нет!!! ДОПОЛЗАЛАСЬ!!
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39 мин.
Ирина Мва
старая жи довская мерзо та заигралась...они все как из ларца-одинаковы с лица....их кумир-это деньги.🥵
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36 мин.
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