Лолита Милявская после отмены концерта потребовала закрыть «Русскую общину» и начала угрожать общественникам Следственным комитетом

А когда бабка лолка горелик почти голая ползала по полу, что она тогда распространяла🤔? Согласна, не депрессию, а еще хуже! Для подрастающего поколения-это отвратительный пример пошлости пробившей дно пенсионерки!((😡

лл

лина любимцева

До "голой вечеринки" в Росси нормально относились к Лолите. НО! После того как она там ползала по полу в толстом обтягивающем виде, стала для всех такой отвратной... ЗАЧЕМ ОНА ВООБЩЕ ТУДА ПОШЛА? Не тупорылая же молодуха... Женщина уже в солидном возрасте... Какой черт ее туда понес?.. А теперь все! Ни уважения, ни желания ее ни видеть, ни слышать...нет!!! ДОПОЛЗАЛАСЬ!!