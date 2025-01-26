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Лолита Милявская после отмены концерта потребовала закрыть «Русскую общину» и начала угрожать общественникам Следственным комитетом

Лолита Милявская после отмены концерта потребовала закрыть «Русскую общину» и начала угрожать общественникам Следственным комитетом

Интересная жизнь с Vera Star Разгорается очередной скандал с участием Лолиты Милявской.

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Комментарии
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Надежда
А когда бабка лолка горелик почти голая ползала по полу, что она тогда распространяла🤔? Согласна, не депрессию, а еще хуже! Для подрастающего поколения-это отвратительный пример пошлости пробившей дно пенсионерки!((😡
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1 час.
лл
лина любимцева
До &quot;голой вечеринки&quot; в Росси  нормально относились к Лолите. НО! После того как она там ползала по полу  в толстом обтягивающем виде,  стала для всех такой отвратной... ЗАЧЕМ ОНА ВООБЩЕ ТУДА ПОШЛА? Не   тупорылая же молодуха... Женщина уже в солидном возрасте... Какой черт ее туда понес?.. А теперь все! Ни уважения, ни желания ее ни видеть, ни слышать...нет!!!    ДОПОЛЗАЛАСЬ!!
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39 мин.
Ирина Мва
старая жи довская  мерзо та заигралась...они все как из ларца-одинаковы с лица....их кумир-это деньги.🥵
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36 мин.

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