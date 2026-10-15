Под предлогом «мести бывшему» правонарушители разукрашивают и портят машины смолян Сразу несколько случаев разрисовывания автомобилей, на которых неустановленные пока лица нанесли аэрозолью и монтажной пеной оскорбительные надписи, произошли в Смоленске.