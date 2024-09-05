Вчера в семье Паниной Татьяны Валентиновны, случилась беда - сгорел дом, расположенный по улице Подтелкова 179/3.
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Вчера в семье Паниной Татьяны Валентиновны, случилась беда - сгорел дом, расположенный по улице Подтелкова 179/3.