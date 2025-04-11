Путин объявил о переходе России на гиперзвуковое оружие

Новым этапом модернизации российской армии станет переход на гиперзвуковое оружие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 11 апреля в Санкт-Петербурге на совещании «О стратегии развития Военно-Морского Флота до 2050 года».
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