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Рефери Киселев – об ударах Гана в затылок Перейры: «Судя по ушибам, удар действительно пришелся в запретную пятисантиметровую зону»

Рефери Вячеслав Киселев оценил эпизод с ударами по затылку Алекса Перейры от Сирила Гана во время боя на турнире UFC в Белом доме.

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