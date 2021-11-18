Россия назвала итоги конференции по климату в Глазго сбалансированными

Основным достижением 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения по климату, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, 18 ноября сообщает ТАСС.