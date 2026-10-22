Сегодня утром на Будёновке. По кольцу поехал по встречной трамвайной линии, после чего за ним погналась полиция, но не догнали.
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