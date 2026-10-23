Пассажиры с физическими ограничениями продолжают ломать метро в Мехико. В июне инвалид по зрению уронил трость на пути и вызвал замыкание, а на днях мужчина на костылях замешкался на входе в вагон и устроил не менее впечатляющее зрелище.