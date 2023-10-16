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В КНР арестован экс-глава совета директоров Банка Китая. Продолжение борьбы с коррупцией

В КНР арестован экс-глава совета директоров Банка Китая. Продолжение борьбы с коррупцией

В Китае продолжается масштабная антикоррупционная кампания, которая затронула и финансовый сектор. Бывший председатель совета директоров Банка Китая Лю Ляньгэ был арестован по подозрению в получении взяток и нарушении закона.

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