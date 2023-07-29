Путин заявил, что ВС России отвели войска из-под Киева по просьбе Украины

ПФ

Петр Федотов

Интересная формулировка; по просьбе украинских властей, Россия отвела свои войска из под Киева?! Так они дурачьё, попросили бы у В. Путина, не начинать СВО и всё было бы для Зеленского прекрасно. Ну ничего. Полагаю Зеленскому подскажут, что не организовывай контратаку, а просто попроси у В. Путина дать передышку, т. к. она нужна для более плодотворных и эффектных военных действий.