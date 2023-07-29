Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами государств Африки по Украине заявил, что Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года по просьбе украинских властей.
Путин заявил, что ВС России отвели войска из-под Киева по просьбе Украины
Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Интересная формулировка; по просьбе украинских властей, Россия отвела свои войска из под Киева?! Так они дурачьё, попросили бы у В. Путина, не начинать СВО и всё было бы для Зеленского прекрасно. Ну ничего. Полагаю Зеленскому подскажут, что не организовывай контратаку, а просто попроси у В. Путина дать передышку, т. к. она нужна для более плодотворных и эффектных военных действий.
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10 час.
ч
чвсатпкьл
Всё это что здесь написано извращённая часть интернет сплетен и политических спекуляций и больше ничего, никаких просьб от хохлов не было, как и то что Путин мог высказаться в таком духе. 😀😀😀
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Согласна с вами. Сначала наезды на МО, теперь лично на ВВП. Инфо. война. Источники этой херни замаскированы, а все рано понятно, что сраные бандеровцы. Читать противно, но отвергать надо.
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8 час.
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