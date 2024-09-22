Кровавые кадры: боевики ВСУ после встречи с «Отважными» (ФОТО 18+)

Бригады ВСУ несут огромные потери на покровском (красноармейском — прим. РВ) направлении, где наступательные действия ведёт группировка войск ВС РФ «Центр» На этих снимках — только один стабилизационный пункт одной из бригад врага.
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