Донбасс Сегодня

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После переизбрания Зеленского шансов вернуть Донбасс не будет

После переизбрания Зеленского шансов вернуть Донбасс не будет

Для переизбрания на второй срок Зеленскому нужен мир на Донбассе и заморозка конфликта, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на заявление в эфире телеканала «Первый независимый» политолога Михаила Погребинского.

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Матвеич
"Параша" (трепло) был враг народа и "Зеля" (клоун) - тоже ВРАГ народа! Неужели непонятно? Чтобы уцелеть, оба пытались пристегнуть Россию к военному противостоянию на Донбассе...

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