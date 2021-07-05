После переизбрания Зеленского шансов вернуть Донбасс не будет

Для переизбрания на второй срок Зеленскому нужен мир на Донбассе и заморозка конфликта, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на заявление в эфире телеканала «Первый независимый» политолога Михаила Погребинского.
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