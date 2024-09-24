НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Хватит на позорищных Олимпиад! Олимпиада в Париже доказала,что там политика,причемпытается опорочить нащи ценности вс...Михаил Дегтярев: ...
  • Eduard
    Спорт вне политики!Михаил Дегтярев: ...
  • Eduard
    Согласен! Тем кому политика дорога пусть в политику и убираются!Михаил Дегтярев: ...

Васкес о 3:2 с «Алавесом»: «Реал» отлично играл до 80-й минуты, потом мы потеряли концентрацию и пропустили два гола. Мы не заслуживали такой концовки»

– Рады победе. Мы отлично играли до 80-й минуты, потом потеряли концентрацию, допустили две ошибки и пропустили два гола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх