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Армия России вошла в Сумскую область

Армия России вошла в Сумскую область

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты вошли со стороны Свердликово (старинное село в Суджанском районе на юго-западе Курской области, оккупированное нацистами 7.

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