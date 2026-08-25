Журова: Исинбаева может помочь вернуть россиян в мировую лёгкую атлетику

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что авторитет Елены Исинбаевой в World Athletics может помочь добиться допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
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