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Мамиашвили о допуске россиян до международных турниров: «Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе»

Российские борцы выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира в Белграде, который пройдет с 16 по 24 сентября.

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