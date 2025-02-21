Франч Брокер исследует роль российских франшиз в развитии экономики на фоне потепления в международных отношениях

Франч Брокер подчеркивает наметившееся потепление. Однако, как российские франшизы могут противостоять новым конкурентам из-за возвращения зарубежных брендов? И как они могут использовать это для своего роста и развития? В международных отношениях России со странами Европы и США наблюдается тенденция к потеплению.
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