Франч Брокер исследует роль российских франшиз в развитии экономики на фоне потепления в международных отношениях

Франч Брокер подчеркивает наметившееся потепление. Однако, как российские франшизы могут противостоять новым конкурентам из-за возвращения зарубежных брендов? И как они могут использовать это для своего роста и развития? В международных отношениях России со странами Европы и США наблюдается тенденция к потеплению.