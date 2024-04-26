SZ: Украину ждет больше прорывов ВС РФ после провала ВСУ в Очеретино

Издание Seznam zprávy назвало ситуацию для украинской армии нестабильной. Об этом пишет РИА Новости. В частности, в публикации предрекли прорывов российской армии после бегства украинских бойцов из Очеретино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии