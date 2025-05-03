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Царьград

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Дождливый субботний день в Москве: потепление до +13 и порывистый ветер

Дождливый субботний день в Москве: потепление до +13 и порывистый ветер

В Москве в субботу ожидается кратковременный дождь и потепление до +13 градусов. Атмосферу формирует западный теплый фронт, который принесет облака и осадки во второй половине дня.

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