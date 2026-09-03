Экс-футболист Мостовой: Карпин не собирался становиться тренером

Экс-футболист Александр Мостовой рассказал, что наставник сборной России по футболу Валерий Карпин не собирался становиться тренером, передает Noticias de Gipuzkoa.
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