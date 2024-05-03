В Крыму сразу две тигрицы отказались от своих детенышей

Сразу две амурские тигрицы в белогорском парке «Тайган» оказались «кукушками». Несознательные мамаши отказались кормить появившихся на свет малышей и, если бы не вовремя подоспевшие сотрудники парка, новорожденные тигрята погибли бы от голода.
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