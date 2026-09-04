Сотрудники полиции ликвидировали в Чувашии мошеннические узлы связи, деятельность которых обеспечивал житель Омской области

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике во взаимодействии с коллегами из БСТМ региона и указанного подразделения МВД России, а также с сотрудниками регионального УФСБ получили информацию о том, что в арендованных квартирах в Чебоксарах работали нелегальные узлы связи.