Сотрудники полиции ликвидировали в Чувашии мошеннические узлы связи, деятельность которых обеспечивал житель Омской области

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике во взаимодействии с коллегами из БСТМ региона и указанного подразделения МВД России, а также с сотрудниками регионального УФСБ получили информацию о том, что в арендованных квартирах в Чебоксарах работали нелегальные узлы связи.
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