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Мировое обозрение

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Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным и миротворческим

Дмитриев назвал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву важным и миротворческим

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал визит в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера «важным миротворческим визитом».

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