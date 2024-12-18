Алиев: Азербайджан ждет российские инвестиции и компании-подрядчики

В интервью российским СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку с нетерпением ожидает инвестиций из России в восстановление Карабаха и будет рад видеть российские компании на своей территории.
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