У ребенка температура 38: что делать и нужно ли сбивать

Извечный вопрос: сбивать или не сбивать температуру? И тут дело часто доходит до крайностей. Одни ждут до последнего, пока организм сам не справится с инфекцией, но иногда это может привести к самым печальным последствиям.
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